Средства выразительности киноискусства

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Первые творения кинематографа были очень примитивными. Это естественно, ведь у создателей кино того времени не было ни достаточного опыта, ни арсенала технических средств. По мере развития кинематографа расширялись и выразительные средства, с помощью которых мастера кино пытались донести до зрителя происходящее на экране. Со временем сформировался целый ряд методов и приемов, которые превращают отснятый материал в настоящий шедевр киноискусства. К выразительным средствам кинематографа специалисты относят планы, переходы между планами, кадрами и эпизодами. Многое зависит от точки расположения камеры, с помощью которой идет съемка, и от траектории ее движения. Важным является организация времени, монтаж кадров и планировка пространства. Кинематографический план – важный аспект выразительности, от которого зависит восприятие зрителя. Существует общий план, который используют довольно редко, потому что он утомляет отсутствием детальности. Полусредний план используют для перехода, в тот момент, когда с общего фона нужно переключить внимание зрителя на героя. Средний план позволяет видеть детали – фигуры героев, предметы, окружающую обстановку. Укрупненный план делает акцент на мимику либо какие-то отдельные детали. Этот план наиболее часто применяется вхудожественных фильмах, особенно психологического характера, когда надо показать эмоции героя наглядно. Существует также крупный план, но его используют чаще всего в документальных и научно-популярных фильмах. С помощью такой подачи можно разглядеть, к примеру, насекомое, так, как будто его поместили под увеличительное стекло. Использовать фон в качестве выразительного средства начали еще во времена первых фильмах. Деревня Голливуд была выбрана в качестве места для создания съемок, по причине наличия там отличных фонов – живописной природы и яркого солнца. С тех пор важность фона при создании фильмов нисколько не уменьшилась. С помощью природных красот, исторических декораций, погодных условий и множества других внешних атрибутов, создатели фильма способны донести до зрителя смысл той или иной сцены более глубоко. Работа кинокамеры, ее движение, и последующий монтаж кадров также немаловажны. Задачакинооператора – подстроиться под человеческое зрительное восприятие. С помощью монтажа убирается все лишнее, подчеркивается нужное и собирается воедино то, что существовало разрознено. История кинематографа начиналась с отдельных эпизодов. Сегодня съемка фильма – настоящее искусство, в котором участвуют десятки человек различных профессий.