х-(7 целых + 1 целую 5/7)=12 целых 1/2- 1 целую 13/14 СРОЧНО!!!
Математика
х-(7 целых + 1 целую 5/7)=12 целых 1/2- 1 целую 13/14 СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-11ц. 21|14 -1ц. 13|14=10ц. 8|14=10ц. 4|6= 10ц. 2|3
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