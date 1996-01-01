Доклад 3 класс по теме охрана растений

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Охрана растенийОхрана растений или охранять растительные сообщества означает поддерживать в них естественные процессы, помогать восстановлению нарушенного равновесия, устранять нежелательные факторы и последствия неразумного вмешательства человека в жизнь экосистем (биогеоценозов).Для каждого человека стало привычным, что красный цвет светофора предупреждает: «Остановись!» К сожалению, бывая на природе, не всегда люди останавливаются перед красиво цветущим растением, чтобы полюбоваться им, а, как правило, стремятся сорвать его для букета. Порой, любопытства ради, сорвут, повертят в руках и бросят красивое создание природы. Нет слов, природа беспредельно разнообразна, красива и щедра, но нельзя допускать, чтобы щедрость природы оборачивалась для нее разорением. А ведь в последние 20-30 лет с лица Земли исчезало в год по одному животному и в день — по одному растению. Над природой в результате антиэкологической деятельности человека нависла угроза исчезновения многих видов, а это для биосферы — настоящая катастрофа. Поэтому во всем мире для охраны отдельных видов растений и животных была создана Красная книга.Красная книга — это государственный документ, содержащий обобщающие сведения о современном состоянии видов, которые находятся под угрозой исчезновения, а также способы их сохранения и научно обоснованного возрождения.Из растений в Красную книгу 1996 г. внесено свыше 400 видов цветковых, 7 видов голосеменных, 6 видов плаунообразных, 8 видов папоротников, 28 видов мохообразных, 17 видов водорослей, более 30 видов грибов и 27 видов лишайников. Среди них знаменитая сосна пицундская, сосна лиловая, обыкновенный подснежник, пион крымский, рябчик большой, ковыль Лессинга, венерин башмачок, тюльпан Шренка и многие другие.Наиболее серьезная мера сохранения растений — это охрана их местообитаний. Для этого создаются заповедники, заказники, природные (национальные) парки.Основное отличие заказников от заповедников состоит в том, что по их территории охраняется не весь природный комплекс, как в заповедниках, а лишь та его часть, которая обеспечивает существование определенных видов. В странах СНГ разработана программа, предусматривающая создание широкой сети природоохранных объектов. В соответствии с ней создаются заповедные зоны, национальные парки, региональные ландшафтные парки и т. п.Большую роль в охране редких растений играют ботанические сады, опытные станции и другие учреждения. Ботанический сад — это сосредоточение коллекций живых растений — представителей местной, отечественной и иностранной флоры не только для изучения, но и для создания новых, более продуктивных растительных форм. Важнейшим звеном в работе ботанических садов является акклиматизация растений, то есть содействие приспособлению их к новым условиям существования, к новым биогеоценозам. Ботанические сады обогащают местную флору новыми представителями растительного мира. Это не только научно-исследовательские, но и просветительные учреждения, пропагандирующие передовые идеи и достижения науки ботаники.В наше время, когда всем известна огромная роль растительного мира в жизни человека, нельзя допускать исчезновения с лица Земли ни единого вида растений, так как это большая потеря, прежде всего для человека. С исчезновением вида растений человек лишается одной частицы земной жизни, которая была источником его здоровья, украшением ландшафта и доставляла ему эстетическое наслаждение. Человек должен бережно и внимательно относиться не только к тем растениям, которые занесены в Красную книгу, но не к тем, которые повсюду окружают нас – и в природе, и в саду, и дома.Можно получить большое удовлетворением от общения с природой, не сорвав ни единого листка или цветка.