Что общего и в чём различие в устройстве московского великокняжеского двора врем??н Ивана Калиты и Ивана 3?

Гость: Гость:

НАЧАЛО ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ Борьба за свержение золотоордынского ига стала в XIII-XV вв. главной национальной задачей. Восстановление экономики страны и ее дальнейшее развитие создали предпосылки для объединения русских земель. Решался вопрос - вокруг какого центра объединятся русские земли. На лидерство претендовали, прежде всего, Тверь и Москва. Тверское княжество как самостоятельный удел возникло в 1247 г., когда его получил младший брат Александра Невского - Ярослав Ярославич. После смерти Александра Невского Ярослав стал великим князем (1263-1272). Тверское княжество было тогда сильнейшим на Руси. Но не ему суждено было возглавить объединительный процесс. В конце ХIII - начале XIV в. стремительно возвышается Московское княжество. Возвышение Москвы. Москва, которая была до нашествия монголо-татар небольшим пограничным пунктом Владимиро-Суздальского княжества, в начале XIV в. превращается в важный политический центр того времени. Каковы были причины возвышения Москвы? Москва занимала географически выгодное центральное положение среди русских земель. С юга и востока ее прикрывали от ордынских вторжений Суздальско-Нижегородское и Рязанское княжества, с северо-запада - Тверское княжество и Великий Новгород. Леса, окружавшие Москву, были труднопроходимыми для монголо-татарской конницы. Все это вызвало приток населения на земли Московского княжества. Москва являлась центром развитого ремесла, сельскохозяйственного производства и торговли. Она оказалась важным узлом сухопутных и водных путей, служивших как для торговли, так и для военных действий. Через Москва-реку и реку Ока Московское княжество имело выход на Волгу, а через притоки Волги и систему волоков оно было связано с новгородскими землями. Возвышение Москвы объясняется также целенаправленной, гибкой политикой московских князей, сумевших привлечь на свою сторону не только другие русские княжества, но и церковь. Александр Невский завещал Москву младшему сыну Даниилу. При нем она стала столицей княжества, самого, пожалуй, захудалого и незавидного на Руси. На рубеже XIII и XIV столетий его территория заметно расширяется: в нее включают Коломну (1300 г.) и Можайск (1303 г.) с их землями, захваченными полками Даниила и его сына Юрия. По завешанию князя Ивана Дмитриевича, бездетного внука Невского, к Москве переходит Переяславское княжество. А Юрий Данилович московский в первой четверти XIV в. уже ведет борьбу за владимирский престол со своим двоюродным дядей Михаилом Ярославичем тверским. Тот получил ханский ярлык в 1304 г. Юрий выступает против Михаила и, женившись на сестре ордынского хана, становится владимирским великим князем (1318 г.). Схватка за власть не окончена - после казни в Орде тверского князя Михаила, разгромившего крупный татарский отряд, его сын Дмитрий добивается своего: он убивает в Орде Юрия московского (1325 г.). Но и Дмитрий гибнет в Орде. Все эти годы на Руси царило, по словам летописей, "смятение" - города и села грабили и выжигали ордынские и свои же русские отряды. Наконец, великим князем владимирским стал Александр Михайлович, брат казненного в Орде Дмитрия; московским великим князем - Иван Данилович, брат тоже казненного московского правителя.