Что общего и в чём различие в устройстве московского великокняжеского двора врем??н Ивана Калиты и Ивана 3?
История
Что общего и в чём различие в устройстве московского великокняжеского двора врем??н Ивана Калиты и Ивана 3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НАЧАЛО ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ Борьба за свержение золотоордынского ига стала в XIII-XV вв. главной национальной задачей. Восстановление экономики страны и ее дальнейшее развитие создали предпосылки для объединения русских земель. Решался вопрос - вокруг какого центра объединятся русские земли. На лидерство претендовали, прежде всего, Тверь и Москва. Тверское княжество как самостоятельный удел возникло в 1247 г., когда его получил младший брат Александра Невского - Ярослав Ярославич. После смерти Александра Невского Ярослав стал великим князем (1263-1272). Тверское княжество было тогда сильнейшим на Руси. Но не ему суждено было возглавить объединительный процесс. В конце ХIII - начале XIV в. стремительно возвышается Московское княжество. Возвышение Москвы. Москва, которая была до нашествия монголо-татар небольшим пограничным пунктом Владимиро-Суздальского княжества, в начале XIV в. превращается в важный политический центр того времени. Каковы были причины возвышения Москвы? Москва занимала географически выгодное центральное положение среди русских земель. С юга и востока ее прикрывали от ордынских вторжений Суздальско-Нижегородское и Рязанское княжества, с северо-запада - Тверское княжество и Великий Новгород. Леса, окружавшие Москву, были труднопроходимыми для монголо-татарской конницы. Все это вызвало приток населения на земли Московского княжества. Москва являлась центром развитого ремесла, сельскохозяйственного производства и торговли. Она оказалась важным узлом сухопутных и водных путей, служивших как для торговли, так и для военных действий. Через Москва-реку и реку Ока Московское княжество имело выход на Волгу, а через притоки Волги и систему волоков оно было связано с новгородскими землями. Возвышение Москвы объясняется также целенаправленной, гибкой политикой московских князей, сумевших привлечь на свою сторону не только другие русские княжества, но и церковь. Александр Невский завещал Москву младшему сыну Даниилу. При нем она стала столицей княжества, самого, пожалуй, захудалого и незавидного на Руси. На рубеже XIII и XIV столетий его территория заметно расширяется: в нее включают Коломну (1300 г.) и Можайск (1303 г.) с их землями, захваченными полками Даниила и его сына Юрия. По завешанию князя Ивана Дмитриевича, бездетного внука Невского, к Москве переходит Переяславское княжество. А Юрий Данилович московский в первой четверти XIV в. уже ведет борьбу за владимирский престол со своим двоюродным дядей Михаилом Ярославичем тверским. Тот получил ханский ярлык в 1304 г. Юрий выступает против Михаила и, женившись на сестре ордынского хана, становится владимирским великим князем (1318 г.). Схватка за власть не окончена - после казни в Орде тверского князя Михаила, разгромившего крупный татарский отряд, его сын Дмитрий добивается своего: он убивает в Орде Юрия московского (1325 г.). Но и Дмитрий гибнет в Орде. Все эти годы на Руси царило, по словам летописей, "смятение" - города и села грабили и выжигали ордынские и свои же русские отряды. Наконец, великим князем владимирским стал Александр Михайлович, брат казненного в Орде Дмитрия; московским великим князем - Иван Данилович, брат тоже казненного московского правителя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Физика
Спутник при движении вокруг Земли описывает окружность. Как при этом направлена мгновенная скорость движения спутника в любой точке его траектории?
Русский язык
Окружающий мир