Составить предложение по схеме определение обстоятельство сказуемое и обстоятельство сказуемое

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Составить предложение по схеме определение обстоятельство сказуемое и обстоятельство сказуемое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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