Прочитай текст. Вставь пропущенные слова: computer, white, dance, Town. текст. Thi Town Mouse lives in a town. She is ............... . The ........... Mouse likes to play .......... games. She can ............ well.
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Прочитай текст. Вставь пропущенные слова: computer, white, dance, Town. текст. Thi Town Mouse lives in a town. She is ............... . The ........... Mouse likes to play .......... games. She can ............ well.
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