Придумайте и запишите пары предложений со словами тоже , то же , также , так же . По 1 предложению к каждому союзу !

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Придумайте и запишите пары предложений со словами тоже , то же , также , так же . По 1 предложению к каждому союзу !

Автор: Гость