Придумайте и запишите пары предложений со словами тоже , то же , также , так же . По 1 предложению к каждому союзу !

Русский язык
Придумайте и запишите пары предложений со словами тоже , то же , также , так же . По 1 предложению к каждому союзу !
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я тоже люблю конфеты! Он увидел тот-же дневник. А также я люблю шоколад!
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