Какую цифру надо поставить вместо звездочек в записи 9*:11*=*, чтобы получилось верное равенство?
Математика
Какую цифру надо поставить вместо звездочек в записи 9*:11*=*, чтобы получилось верное равенство?
Ответ(ы):
Гость:
Надо добавить цифру 9, тогда получится: 99:11=9, верное равенство
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