Прочитай текст вставь пропущеные буквы (ЯЯЯ поставила люди:З)Из первого предложения выпишите слово сочетания:З пожалуйста упр.451
Русский язык
Прочитай текст вставь пропущеные буквы (ЯЯЯ поставила люди:З)Из первого предложения выпишите слово сочетания:З пожалуйста упр.451
Ответ(ы):
Гость:
Лиственные деревья Деревья сбрасывают Сбрасывают на зиму Сбрасывают листву
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