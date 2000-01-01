Прочитайте числа . 2,200,20, 2000, 20200,200020.сколько здесь чисел?сколько различных цифр? что означает цифра 2 в записи каждого из этих чисел?

Математика
Прочитайте числа . 2,200,20, 2000, 20200,200020.сколько здесь чисел?сколько различных цифр? что означает цифра 2 в записи каждого из этих чисел?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 чисел 2 цифры с 2 начинается число
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