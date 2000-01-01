Прочитайте числа . 2,200,20, 2000, 20200,200020.сколько здесь чисел?сколько различных цифр? что означает цифра 2 в записи каждого из этих чисел?

Математика

Прочитайте числа . 2,200,20, 2000, 20200,200020.сколько здесь чисел?сколько различных цифр? что означает цифра 2 в записи каждого из этих чисел?

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