Прочитайте и Отгадайте загадку. в траве мелькает, хвостом виляет. хвост оторве??- другой наживёт. Найдите в тексте глаголы. Измените число этих глаголов и запишите их парами

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Прочитайте и Отгадайте загадку. в траве мелькает, хвостом виляет. хвост оторве??- другой наживёт. Найдите в тексте глаголы. Измените число этих глаголов и запишите их парами

Автор: Гость