Прочитайте и Отгадайте загадку. в траве мелькает, хвостом виляет. хвост оторве??- другой наживёт. Найдите в тексте глаголы. Измените число этих глаголов и запишите их парами

Русский язык
Прочитайте и Отгадайте загадку. в траве мелькает, хвостом виляет. хвост оторве??- другой наживёт. Найдите в тексте глаголы. Измените число этих глаголов и запишите их парами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ящерица а там сама дальше легко
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