Прочитайте и озаглавьте текст исаак ильич левитан одну из своих картин назвал весна большая вода я не художник изобразил весенний разлив широко разливаются весенняя вода смотришь на картину и думаешь что по воде и на земле и н...
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Прочитайте и озаглавьте текст исаак ильич левитан одну из своих картин назвал весна большая вода я не художник изобразил весенний разлив широко разливаются весенняя вода смотришь на картину и думаешь что по воде и на земле и на небе все затопило эта темная голубая и светло голубая голубая серая вода прозрачные водянистые тонкие деревца и отражаются и чистым зеркало и чудится что деревья растут сразу и вверх и вниз легко прикосновение ветерка чуть покачивается отражение березки задание номер 1 что вы представляете читая текст что обозначает слово половодье объясни значение 4 предложения второе задание сколько частей можно выделить в тексте и запишите данные тексты для части вставляя пропущенные буквы подчеркните слова других знакомых вам орфограммы заранее спасибо. подчеркните глаголы в неопределённой форме. над другими глаголами укажите время.Выделите окончание глаголов,стоящих во 2 лице единственного числа! Помогите!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поищи в интернете сочинение. А если сложно,напиши себе план сочинения.По картине,а потом просто провеяй правильность написания слов в сочинении! При этом помни, при перечислении пишем запятую.И т.п. А с окончаниями там легко, например :делаешь,пишишь,видишь. И т.п.
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