Прочитайте каждую из следующих дробей двумя способами указав предварительно ее младший разряд (обязательно напишите как читаются дроби) а)71,5 0,3 0,93, 98,05. б)4,3 189,05 189,5 в)20,325 14,007 165,0013. г)39,056 4,007 2,0...

Математика

Прочитайте каждую из следующих дробей двумя способами указав предварительно ее младший разряд (обязательно напишите как читаются дроби) а)71,5 0,3 0,93, 98,05. б)4,3 189,05 189,5 в)20,325 14,007 165,0013. г)39,056 4,007 2,0002.

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