Прочитайте каждую из следующих дробей двумя способами указав предварительно ее младший разряд (обязательно напишите как читаются дроби) а)71,5 0,3 0,93, 98,05. б)4,3 189,05 189,5 в)20,325 14,007 165,0013. г)39,056 4,007 2,0...
Математика
Прочитайте каждую из следующих дробей двумя способами указав предварительно ее младший разряд (обязательно напишите как читаются дроби) а)71,5 0,3 0,93, 98,05. б)4,3 189,05 189,5 в)20,325 14,007 165,0013. г)39,056 4,007 2,0002.
Ответ(ы) на вопрос:
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71 целая 5 десятая 0 целых 3 десятых 0 целых 93 сотых 98 целых 5 сотых 4 целых 3 десятых 189 целых 5 сотых 189 целых 5 десятых 20 целых 325 тысячных 14 целых 7 тысячных 165 целых 13 десятитысячных 39 целых 56 тысячных 4 целая 7 тысячная 2 целых 2 десятитысячных
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