Найти слово ,состоящее из одного слога ,в котором не все согласные глухие 1)всплеск 2)код 3)ложка 4)ещё 5)так

Литература

Найти слово ,состоящее из одного слога ,в котором не все согласные глухие 1)всплеск 2)код 3)ложка 4)ещё 5)так

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