Прочитайте памятку 5 Как разобрать слово по составу страница 146 пользуясь образцо?? Разберите по составу слова слова мастерица Перышко дошкольный надо просто выделить все значимые части слова?Плиз если ответишь я на тебя подпи...

Русский язык
Прочитайте памятку 5 Как разобрать слово по составу страница 146 пользуясь образцо?? Разберите по составу слова слова мастерица Перышко дошкольный надо просто выделить все значимые части слова?Плиз если ответишь я на тебя подпишусь!
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