Прочитайте родственные слова.что обозначает каждое из них?гриб-грибок грибник гр??бной.запишите слова в строку.выделите в них общую часть гриб знаком ∩ .от какого слова образовались слова грибок грибник грибной ..2 класс.за ран...

Русский язык

Прочитайте родственные слова.что обозначает каждое из них?гриб-грибок грибник гр??бной.запишите слова в строку.выделите в них общую часть гриб знаком ∩ .от какого слова образовались слова грибок грибник грибной ..2 класс.за ранее спасибо..

Автор: Гость