Прочитайте родственные слова.что обозначает каждое из них?гриб-грибок грибник гр??бной.запишите слова в строку.выделите в них общую часть гриб знаком ∩ .от какого слова образовались слова грибок грибник грибной ..2 класс.за ран...
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Прочитайте родственные слова.что обозначает каждое из них?гриб-грибок грибник гр??бной.запишите слова в строку.выделите в них общую часть гриб знаком ∩ .от какого слова образовались слова грибок грибник грибной ..2 класс.за ранее спасибо..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грибок- заболевание на ногтях грибник- человек собирающий грибы грибной-прилагательное образованное от существительного гриб эти слова однокоренные, у них общий корень -гриб-
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