Прочитайте словосполучення. Червоненька вишня, маленька ягода, білий сніг, свіжа вода, весняне сонце, велике вікно. Визначте рід і число іменників і прикметників. Позначте закінчення прикметників. Знайдіть і запишіть 2 зага...

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Прочитайте словосполучення. Червоненька вишня, маленька ягода, білий сніг, свіжа вода, весняне сонце, велике вікно. Визначте рід і число іменників і прикметників. Позначте закінчення прикметників. Знайдіть і запишіть 2 загадки про фрукти. Підкресліть прикметники.

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