Прочитайте словосполучення. Червоненька вишня, маленька ягода, білий сніг, свіжа вода, весняне сонце, велике вікно. Визначте рід і число іменників і прикметників. Позначте закінчення прикметників. Знайдіть і запишіть 2 зага...
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Прочитайте словосполучення. Червоненька вишня, маленька ягода, білий сніг, свіжа вода, весняне сонце, велике вікно. Визначте рід і число іменників і прикметників. Позначте закінчення прикметників. Знайдіть і запишіть 2 загадки про фрукти. Підкресліть прикметники.
Ответ(ы) на вопрос:
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Червоненька Вишня - ед. ч., ж. р. закінчення "а" Маленька ягода - ед.ч., ж. р. закінчення "а" Білий сніг - ед. ч., м. р., закінчення "ий" Свіжа вода- ед.ч., ж. р., закінчення "а" Весняне сонце - ед. ч., с. р. закінчення "е" Велике вікно - ед.ч., с. р. закінчення "е"
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