Прочитайте составьте словосочетания употребляя в них сущ.в дательном подеже где ??ужно используйте предлоги для связи слов в словосочетании Говорить Подойти. Телефон Позвонить Сказать. Товарищ Врач Телефонист Помогите!!!)

Русский язык

Прочитайте составьте словосочетания употребляя в них сущ.в дательном подеже где ??ужно используйте предлоги для связи слов в словосочетании Говорить Подойти. Телефон Позвонить Сказать. Товарищ Врач Телефонист Помогите!!!)

Автор: Гость