Прочитайте составьте словосочетания употребляя в них сущ.в дательном подеже где ??ужно используйте предлоги для связи слов в словосочетании Говорить Подойти. Телефон Позвонить Сказать. Товарищ Врач Телефонист Помогите!!!)

Русский язык
Прочитайте составьте словосочетания употребляя в них сущ.в дательном подеже где ??ужно используйте предлоги для связи слов в словосочетании Говорить Подойти. Телефон Позвонить Сказать. Товарищ Врач Телефонист Помогите!!!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мише пришлось говорить Маше надо подойти Подойди к телефону Позвонить товарищу Сказать маме
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