Из-за какой болезни Джон Тейлор дважды прооперировал Иоганна Себастьяна Баха?

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1750 году английский офтальмолог Джон Тейлор, которого многие исследователи считают шарлатаном, дважды прооперировал слепого Баха, обе операции оказались неудачными. Иллюстрация из книги «Жизненный образ Иоганна Себастьяна Баха», 1901 На самом деле он вызывал восторг в слушателях, у него было огромное количество учеников и последователей, его издавали и после смерти раскупили все набранные в типографии гравюры. Он был почитаем королем. Обладал титулами, побеждал во всех поединках виртуозов.Он оставил после себя неплохое имущественное наследство, поражающее больше всего тем, что музыкальных инструментов, включая много клавишных, у него было больше, чем сорочек.