Как правильно читается "вербА" или "вЕрба"?

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Как правильно читается "вербА" или "вЕрба"?
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Гость:
ВЕрба это правильное ударение
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