Какое количество теплоты необходимо для того, чтобы расплавить кусок меди массой 10 кг,если ее начальная температура 15 градусовC? Изобразить графически

Физика

Какое количество теплоты необходимо для того, чтобы расплавить кусок меди массой 10 кг,если ее начальная температура 15 градусовC? Изобразить графически

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