Какое количество теплоты необходимо для того, чтобы расплавить кусок меди массой 10 кг,если ее начальная температура 15 градусовC? Изобразить графически
Физика
Какое количество теплоты необходимо для того, чтобы расплавить кусок меди массой 10 кг,если ее начальная температура 15 градусовC? Изобразить графически
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=mc *дельтаt Q=10*400* (1085-83)=4008000 Q=qm=2.1*100000*10=2100000 Qобщая=Q1 + Q2=6108000Дж ЭТО ПРИМЕР
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