Переведите пожалуйста Кешіріңіздер өтінемін, мен сізді оқыс итеріп жіберді.
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста Кешіріңіздер өтінемін, мен сізді оқыс итеріп жіберді.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простите пожалуйста,я вас внезапно послал
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как написать слова слитно или раздельно( не) утоптанному берегу , (не) промокшей шк??ры ,(не)большой медведь ,( не) окрепший медвежонок ,( не) пони...
Қазақ тiлi
Биология
В истории органического мира выделяют такие временные интервалы, как эры, эпохи, этапы, века, периоды. Расположите их в порядке убывания.
Геометрия