Переведите пожалуйста Кешіріңіздер өтінемін, мен сізді оқыс итеріп жіберді.

Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста Кешіріңіздер өтінемін, мен сізді оқыс итеріп жіберді.
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