Жынды сөзінің эфемизмы
Қазақ тiлi
Жынды сөзінің эфемизмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жынды-----ақыл есі кем.
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