Сделать морфологический разбор глагола Заняться
Русский язык
Сделать морфологический разбор глагола Заняться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Занят-корень ься-окончание занят-основа словва
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