Алгебра 8 класс. Лодка проплыла 18 км по течению реки и 6 км против течения,затратив на весь путь 4 ч.Чему равна собственная скорость лодки,если скорость течения равна 3км/ч?
Алгебра
Алгебра 8 класс. Лодка проплыла 18 км по течению реки и 6 км против течения,затратив на весь путь 4 ч.Чему равна собственная скорость лодки,если скорость течения равна 3км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18\(х+3)+6\(х-3)=418(x-3)+6(x+3)=4(x^2-9)18x-54+6x+18=4x^2-364x^2-24x=0x^2-6x=0x(x-6)=0x=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Русский язык
Выпишите из каждой группы слова с одинаковыми корнями.Дополни однокамерные слова своими примерами.1 Смех,смешивать,смешить,смешной,смелый.2.Старт,с...
Биология
Объём мозга древнейших людей составлял: А) 500-600 см^3 Б) 700-800 см^3 В) 100-1200 см^3 Г) 1300-1500 см^3
Русский язык