Алгебра 8 класс. Лодка проплыла 18 км по течению реки и 6 км против течения,затратив на весь путь 4 ч.Чему равна собственная скорость лодки,если скорость течения равна 3км/ч?

Алгебра

Алгебра 8 класс. Лодка проплыла 18 км по течению реки и 6 км против течения,затратив на весь путь 4 ч.Чему равна собственная скорость лодки,если скорость течения равна 3км/ч?

Автор: Гость