Составить таблицу и функцию по схеме пожалуйста,чт бы прям очно правильно было!!!!
Информатика
Составить таблицу и функцию по схеме пожалуйста,чт бы прям очно правильно было!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) f(x,y)=x∧¬y 2) f(x,y)=(x∨y)∧¬(x∧y) 3) f(x,y)= ¬(x∧¬(x ∨y))
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