Составить таблицу и функцию по схеме пожалуйста,чт бы прям очно правильно было!!!!

Информатика
Составить таблицу и функцию по схеме пожалуйста,чт бы прям очно правильно было!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) f(x,y)=x∧¬y 2)  f(x,y)=(x∨y)∧¬(x∧y) 3)   f(x,y)= ¬(x∧¬(x ∨y))
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