Выпишите из каждой группы слова с одинаковыми корнями.Дополни однокамерные слова своими примерами.1 Смех,смешивать,смешить,смешной,смелый.2.Старт,старый,старик,стараться,старичок.3.Мел,мелочь,мелодия,мелкий,отмель.
Русский язык
Выпишите из каждой группы слова с одинаковыми корнями.Дополни однокамерные слова своими примерами.1 Смех,смешивать,смешить,смешной,смелый.2.Старт,старый,старик,стараться,старичок.3.Мел,мелочь,мелодия,мелкий,отмель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.смех,смешить,смешной. 2.старый,старик,старичок. 3.мелочь,мелкий,отмель.
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