1)-5/7+4/7 2)-5/8+7/8 3)-1/6+1
Математика
1)-5/7+4/7 2)-5/8+7/8 3)-1/6+1
Ответ(ы) на вопрос:
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1)9/7=1 2/7 2)12/8=1 4/8 3)1 1/6
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