1)-5/7+4/7 2)-5/8+7/8 3)-1/6+1

Математика
1)-5/7+4/7 2)-5/8+7/8 3)-1/6+1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9/7=1 2/7 2)12/8=1 4/8 3)1 1/6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра 8 класс. Лодка проплыла 18 км по течению реки и 6 км против течения,затратив на весь путь 4 ч.Чему равна собственная скорость лодки,если ...
Ответить
Информатика
Составить таблицу и функцию по схеме пожалуйста,чт бы прям очно правильно было!!!!
Ответить
Русский язык
Выпишите из каждой группы слова с одинаковыми корнями.Дополни однокамерные слова своими примерами.1 Смех,смешивать,смешить,смешной,смелый.2.Старт,с...
Ответить
Математика
60 баллов СРОЧНО! ПЛАНИМЕТРИЯ. Найдите 24cos2a,если sin a= -0,2 а-альфа
Ответить
Биология
Объём мозга древнейших людей составлял: А) 500-600 см^3 Б) 700-800 см^3 В) 100-1200 см^3 Г) 1300-1500 см^3
Ответить