Данные прилагательные надо перевести в сравнительную и превосходную степень! вот слова: jealous delicious great gt; cruel cool windy young long furious clear

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Данные прилагательные надо перевести в сравнительную и превосходную степень! вот слова: jealous delicious great gt; cruel cool windy young long furious clear

Автор: Гость