Данные прилагательные надо перевести в сравнительную и превосходную степень! вот слова: jealous delicious great gt; cruel cool windy young long furious clear

Английский язык
Данные прилагательные надо перевести в сравнительную и превосходную степень! вот слова: jealous delicious great gt; cruel cool windy young long furious clear
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Jealous - more jealous - the most jealous delisious - more delicious - the most delicious great - greater - the greatest cruel - more cruel - the most cruel cool - cooler - the coolest windy - windier - the windiest young - younger - the youngest long - longer - the longest furious - more furious - the most furious clear - clearer - the clearest
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сделать морфологический разбор глагола Заняться
Ответить
Математика
1)-5/7+4/7 2)-5/8+7/8 3)-1/6+1
Ответить
Алгебра
Алгебра 8 класс. Лодка проплыла 18 км по течению реки и 6 км против течения,затратив на весь путь 4 ч.Чему равна собственная скорость лодки,если ...
Ответить
Информатика
Составить таблицу и функцию по схеме пожалуйста,чт бы прям очно правильно было!!!!
Ответить
Русский язык
Выпишите из каждой группы слова с одинаковыми корнями.Дополни однокамерные слова своими примерами.1 Смех,смешивать,смешить,смешной,смелый.2.Старт,с...
Ответить