Данные прилагательные надо перевести в сравнительную и превосходную степень! вот слова: jealous delicious great gt; cruel cool windy young long furious clear
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Данные прилагательные надо перевести в сравнительную и превосходную степень! вот слова: jealous delicious great gt; cruel cool windy young long furious clear
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Jealous - more jealous - the most jealous delisious - more delicious - the most delicious great - greater - the greatest cruel - more cruel - the most cruel cool - cooler - the coolest windy - windier - the windiest young - younger - the youngest long - longer - the longest furious - more furious - the most furious clear - clearer - the clearest
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