Длина дуги окружности - 15 см, а ее градусная мера - 18° градусов.Найдите радиус окружности

Геометрия
Длина дуги окружности - 15 см, а ее градусная мера - 18° градусов.Найдите радиус окружности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина дуги окружности вычисляется по формуле l= пR/180* угол а, подставим данные задачи  15= пR/180*18 , R =15*180/18*3,14=47,8
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