В истории органического мира выделяют такие временные интервалы, как эры, эпохи, этапы, века, периоды. Расположите их в порядке убывания.

Биология
В истории органического мира выделяют такие временные интервалы, как эры, эпохи, этапы, века, периоды. Расположите их в порядке убывания.
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Гость:
Эра период эпоха век этап
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