В истории органического мира выделяют такие временные интервалы, как эры, эпохи, этапы, века, периоды. Расположите их в порядке убывания.

Биология

В истории органического мира выделяют такие временные интервалы, как эры, эпохи, этапы, века, периоды. Расположите их в порядке убывания.

Автор: Гость