Как написать слова слитно или раздельно( не) утоптанному берегу , (не) промокшей шк??ры ,(не)большой медведь ,( не) окрепший медвежонок ,( не) понимающего в чём дело(,не) заслуженного наказания ,(не) умолкающего ни на минуту ...
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Как написать слова слитно или раздельно( не) утоптанному берегу , (не) промокшей шк??ры ,(не)большой медведь ,( не) окрепший медвежонок ,( не) понимающего в чём дело(,не) заслуженного наказания ,(не) умолкающего ни на минуту срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 слитно, 2 раздельно, 3 раздельно, 4 слитно, 5 раздельно, раздельно, раздельно
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