Родовий відмінок слова листок, горобець, кришталь, Рим, хліб, йорж, камінь, туризм, ??рім, Інгул, Дністер, пісок, Сиваш, садочок, лиман, всесвіт, гопак
Українська мова
Родовий відмінок слова листок, горобець, кришталь, Рим, хліб, йорж, камінь, туризм, ??рім, Інгул, Дністер, пісок, Сиваш, садочок, лиман, всесвіт, гопак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно не помню. По-моєму: листка, горобця, кришталя, Рима, хліба, йоржа, каменя, туризма, грома, Інгула, Дністера, піска, Сиваша, садочка, лимана, всесвіта, гопака^.^
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Это 1 вопрос подумай как должен соблюдаться этикет в манерах.В жестах, в речи. ЭТО 2 ВОПРОС Подумай,в чём смысл этикета, и продолжи фразу:" В согла...
Математика