Родовий відмінок слова листок, горобець, кришталь, Рим, хліб, йорж, камінь, туризм, ??рім, Інгул, Дністер, пісок, Сиваш, садочок, лиман, всесвіт, гопак

Українська мова
Родовий відмінок слова листок, горобець, кришталь, Рим, хліб, йорж, камінь, туризм, ??рім, Інгул, Дністер, пісок, Сиваш, садочок, лиман, всесвіт, гопак
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точно не помню. По-моєму: листка, горобця, кришталя, Рима, хліба, йоржа, каменя, туризма, грома, Інгула, Дністера, піска, Сиваша, садочка, лимана, всесвіта, гопака^.^
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