Это 1 вопрос подумай как должен соблюдаться этикет в манерах.В жестах, в речи. ЭТО 2 ВОПРОС Подумай,в чём смысл этикета, и продолжи фразу:" В соглашии между людьми об одинаковом пониманиеи того, что..." КАКИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ТЕБЕ ПРА...
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Это 1 вопрос подумай как должен соблюдаться этикет в манерах.В жестах, в речи. ЭТО 2 ВОПРОС Подумай,в чём смысл этикета, и продолжи фразу:" В соглашии между людьми об одинаковом пониманиеи того, что..." КАКИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ТЕБЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА СТАЛИ ТРАДИЦИЯМИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ? ЗАПИШИ. срочно нужно пожалуйстаааааааааааа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этикет это правило как вести себя где то
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