Обсудите с другом , выполнялись ли в басни условия совместной работы. что нужно сд??лать , чтобы не вышло как у лебедя, рака, и щуки? договориться с товарищами;выслушать всех, потом начинать работу;распределить обязанности.
Литература
Обсудите с другом , выполнялись ли в басни условия совместной работы. что нужно сд??лать , чтобы не вышло как у лебедя, рака, и щуки? договориться с товарищами;выслушать всех, потом начинать работу;распределить обязанности.
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