Обсудите с другом , выполнялись ли в басни условия совместной работы. что нужно сд??лать , чтобы не вышло как у лебедя, рака, и щуки? договориться с товарищами;выслушать всех, потом начинать работу;распределить обязанности.

Литература

Обсудите с другом , выполнялись ли в басни условия совместной работы. что нужно сд??лать , чтобы не вышло как у лебедя, рака, и щуки? договориться с товарищами;выслушать всех, потом начинать работу;распределить обязанности.

Автор: Гость