Как сделать палетку из обложки по математике
Математика
Как сделать палетку из обложки по математике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмите плотную прозрачную обложку для тетради . Вырежьте квадрат 10 на 10 см . ручкой начертите сетку 1 см на 1 см получиться квадрат 100 квадратиков ))
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