Прочитайте стихотворение. Выпишите все слово- сочетания «глагол + существительно??», определите грамматические признаки глаголов. ' Это не враньё, не небылица: Видели другие, видел я, Как в ручную глупую синицу превратит...

Русский язык

Прочитайте стихотворение. Выпишите все слово- сочетания «глагол + существительно??», определите грамматические признаки глаголов. ' Это не враньё, не небылица: Видели другие, видел я, Как в ручную глупую синицу превратить пытались журавля. Чтоб ему не видеть синей дали И не отрываться от земли, Грубо журавля окольцевали И в журнал отметку занесли. Спрятали в шкафу, связали крылья белой птице счастья моего, чтоб она дышала тёплой пылью и не замышляли ничего. На недаром птица в небе крепла. Дураки остались в дураках. Сломанная клетка, кучка пепла, А журавлик снова в облаках! *Сделайте фонетический разбор слов: ручную, окольцевали, счастья.

Автор: Гость