Прочитайте текст и в форме плана расскажите о распорядке дня наших предков затем ??ользуясь составленным планом перескажите текст подробно
Русский язык
Прочитайте текст и в форме плана расскажите о распорядке дня наших предков затем ??ользуясь составленным планом перескажите текст подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приютите бедняжку он очень страдает
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