Прочитайте текст и в форме плана расскажите о распорядке дня наших предков затем ??ользуясь составленным планом перескажите текст подробно

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Прочитайте текст и в форме плана расскажите о распорядке дня наших предков затем ??ользуясь составленным планом перескажите текст подробно

Автор: Гость