Прочитайте текст и выполните задания 1.Часть стада спускается за зубчатой откос, освещаемый утренним солнцем. 2.Возле обрыва охотник видит вожака, стоящего на откате. 3.Охотнику чудмтся, что это изваяние, которое вылеплено ...

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Прочитайте текст и выполните задания 1.Часть стада спускается за зубчатой откос, освещаемый утренним солнцем. 2.Возле обрыва охотник видит вожака, стоящего на откате. 3.Охотнику чудмтся, что это изваяние, которое вылеплено искусными руками. 4.Но надо быть начеку охотнику, увлечённооому необычайным зрелищем. B.1. Выпишите страдательное причастие настоящего времени. B.2.напишите номер предложения, в котором нет причастного оборота. B.3. Выпишите кракое причастие.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В1 - увлеченному В2 - 3 В3 - вылеплено
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