Прочитайте текст, озаглавьте его. Спишите,вставляя пропущенные буквы. Никита пропустил скамейку на сне..., сел на неё в.....рхом, крепковзялся за верё....ку, оттолкнулся н.....гами и пол...тел с горы ветер засв....стел в ушах....

Русский язык
Прочитайте текст, озаглавьте его. Спишите,вставляя пропущенные буквы. Никита пропустил скамейку на сне..., сел на неё в.....рхом, крепковзялся за верё....ку, оттолкнулся н.....гами и пол...тел с горы ветер засв....стел в ушах. Подн....лась снежная пыль. Скамейка быстро пол......тела с горы,сколзнула на лё...., пошла тише. Никита засмиялся, слез со скамейки и потащил её в гору
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, назвать можно "Зимнее приключение". А с пропущенными буквами легко, думаю справишься))))
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