Прочитайте текст Расставьте недостающие запятые выполните синтаксический разбо?? второго и третьего предложения
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Прочитайте текст Расставьте недостающие запятые выполните синтаксический разбо?? второго и третьего предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Директор даже писал куда-то , чтобы его перенесли в другое место . Он говорил , что стадион нервирует школьников . На самом деле нас нервировал не стадион , а комендант стадиона , дядя Вася , который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек , и гнал нас оттуда со злостью , не угасающей с годами .
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