Прочитайте текст Расставьте недостающие запятые выполните синтаксический разбо?? второго и третьего предложения

Гость: Гость:

Директор даже писал куда-то , чтобы его перенесли в другое место . Он говорил , что стадион нервирует школьников . На самом деле нас нервировал не стадион , а комендант стадиона , дядя Вася , который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек , и гнал нас оттуда со злостью , не угасающей с годами .