Прочитайте.вставьте пропущенные буквы .в скобках перед каждым словом напишите во??рос ,на которое оно отвечает.......декабрь,........обезьяна,......картина,...... садовник,........месяц,.........девочка
Русский язык
Прочитайте.вставьте пропущенные буквы .в скобках перед каждым словом напишите во??рос ,на которое оно отвечает.......декабрь,........обезьяна,......картина,...... садовник,........месяц,.........девочка
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Отвечает (что делает?), декабрь (что?), обезьяна (кто?), картина (что?), садовник (кто?), месяц (что?), девочка (кто?)
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