Прочитано 24 страницы, это 15% всей книги. Укажите, сколько страниц осталось прочита??ь? Помогите, пожалуйста. на тестах.

Математика
Прочитано 24 страницы, это 15% всей книги. Укажите, сколько страниц осталось прочита??ь? Помогите, пожалуйста. на тестах.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 : 0,15 = 160 стр - вся книга. 160 - 24 = 136 стр - осталось.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Вставьте в предложение подходящий по смыслу союз из предложенных: als / wenn / wann / ob? 1. ... es regnet, fahre ich mit dem Bus. 2. Hat er g...
Ответить
Қазақ тiлi
Етістіктердің түбірі мен қосымшаларын дефис арқылы ажыратып жазыңдан
Ответить
Математика
Это легко!!!Найдите на числовой оси все числа удаленные от числа: (числа смотрите н?? фото).10 задание.
Ответить
Литература
В строках: Луна, как бледное пятно, Сквозь тучи мрачные желтела... Используеся а) ал??егория? б) сравнение? в) антитеза?
Ответить
Математика
Задачи на куплю продажу составить и решить
Ответить