Прочитано 24 страницы, это 15% всей книги. Укажите, сколько страниц осталось прочита??ь? Помогите, пожалуйста. на тестах.
Математика
Прочитано 24 страницы, это 15% всей книги. Укажите, сколько страниц осталось прочита??ь? Помогите, пожалуйста. на тестах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 : 0,15 = 160 стр - вся книга. 160 - 24 = 136 стр - осталось.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык
Вставьте в предложение подходящий по смыслу союз из предложенных: als / wenn / wann / ob? 1. ... es regnet, fahre ich mit dem Bus. 2. Hat er g...
Математика
Это легко!!!Найдите на числовой оси все числа удаленные от числа: (числа смотрите н?? фото).10 задание.
Литература
В строках: Луна, как бледное пятно, Сквозь тучи мрачные желтела... Используеся а) ал??егория? б) сравнение? в) антитеза?