Прочитать и на подобе этого сочинить про любой предмет или вещь .... прочитать текс??
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Прочитать и на подобе этого сочинить про любой предмет или вещь .... прочитать текс??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охотники плыли по лодке вниз и вдруг услышали, как в небе кто-то начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Вода булькала, позванивала, журчала. Звуки эти заполняли все пространство между рекой и небосводом. Это курлыкали журавли над полем с рожью, мы любовались их приземлению...зная что смело можно ожидать богатого урожая.
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