Прочитать и на подобе этого сочинить про любой предмет или вещь .... прочитать текс??

Гость: Гость:

Охотники плыли по лодке вниз и вдруг услышали, как в небе кто-то начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Вода булькала, позванивала, журчала. Звуки эти заполняли все пространство между рекой и небосводом. Это курлыкали журавли над полем с рожью, мы любовались их приземлению...зная что смело можно ожидать богатого урожая.