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Задание:Кто эти русские люди?
Английский язык
Задание:Кто эти русские люди?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Leo Tolstoy. 2) Maya Plisetskaya.
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