Рассказ о своем домашнем животном как назвали , где взяли.......

Литература
Рассказ о своем домашнем животном как назвали , где взяли.......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тебя кошка или собака и лучше бы ещё кличку
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