Расставьте знаки препинания в предложении. Просьба отвечать тех, кто уверен на 100% Когда родители отводили меня в первый класс я не переставала спрашивать у них почему я должна заниматься этим зачем мне все эти уроки
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Расставьте знаки препинания в предложении. Просьба отвечать тех, кто уверен на 100% Когда родители отводили меня в первый класс я не переставала спрашивать у них почему я должна заниматься этим зачем мне все эти уроки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда родители отводили меня в первый класс, я не переставала спрашивать у них, почему я должна заниматься этим, зачем мне все эти уроки? Или так: Когда родители отводили меня в первый класс, я не переставала спрашивать у них: "Почему я должна заниматься этим, зачем мне все эти уроки?" Или так: Когда родители отводили меня в первый класс, я не переставала спрашивать у них: "Почему я должна заниматься этим?", "Зачем мне все эти уроки?"
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