Стихотворение 3 класса в трудолюбивый дятел

Литература
Стихотворение 3 класса в трудолюбивый дятел
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был дятел на суку  и пошол он к барсуку и узнал от барсука  что рядом с ним река  и пошол попить воды и узал он от лисы что он  не надел трусы
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