Стихотворение 3 класса в трудолюбивый дятел
Литература
Стихотворение 3 класса в трудолюбивый дятел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жил был дятел на суку и пошол он к барсуку и узнал от барсука что рядом с ним река и пошол попить воды и узал он от лисы что он не надел трусы
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