(x+10)^2=(5-x)^2 решите уравнение
Алгебра
(x+10)^2=(5-x)^2 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+10)^2=(5-x)^2 x^2+20x+100=25-10x+x^2 30x=-75 x=-75/30 x=-2,5
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