Сколько всего создал законов Паскаль?
Физика
Сколько всего создал законов Паскаль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C = n/V, m=n*M 0.1*0.2*106= 2.12 гр
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